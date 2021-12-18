العالم يعزز قيود مكافحة متحورات كورونا مع اقتراب أعياد الميلاد

ــ إغلاق الحانات والمطاعم والمسارح وإلغاء الحفلات فى أيرلندا والدنمارك وفرنسا.. و«فايزر»: الوباء باق حتى عام 2024

ــ إيداع نتنياهو و130 موظفا بالكنيست الإسرائيلى الحجر الصحى بعد مخالطة مصاب بسلالة «أوميكرون»



تكافح دول العالم أجمع من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا خاصة مع اقتراب أعياد الميلاد واحتفالات نهاية العام، وفى ظل انتشار متحور أوميكرون الذى ينتشر بسرعة الصاروخ فى أوروبا، حيث قد يصبح النسخة المهيمنة بحلول منتصف يناير، بحسب المفوضية الأوروبية.

وعززت العديد من الحكومات من إجراءاتها لكبح المتحور الموجود حاليا فى نحو 80 دولة عن طريق اتباع سلسلة من التدابير الجديدة منها إلغاء احتفالات أو إغلاق مواقع ثقافية، فيما تزداد الضغوط على غير الملقحين.

وفى أيرلندا، ستقفل الحانات والمطاعم عند الساعة الثامنة مساء اعتبارا من اليوم الأحد حتى نهاية يناير.

أما الدنمارك التى سجلت أمس الأول عددا قياسيا جديدا بلغ 11 ألف حالة من بينها 2500 بالمتحور أوميكرون، فستغلق اعتبارا من اليوم الأحد ولمدة شهر، المسارح ودور السينما وقاعات الحفلات الموسيقية فضلا عن المتنزهات الترفيهية والمتاحف.

وفى فرنسا، طلبت الحكومة من رؤساء البلديات إلغاء الحفلات الموسيقية أو عروض الألعاب النارية المقررة ليلة رأس السنة.

واعتمدت فرنسا اعتبارا من أمس لزوم وجود «سبب قاهر» للمسافرين الوافدين من بريطانيا والمتوجهين إليها بعدما سجل هذا البلد لليوم الثالث على التوالى عددا قياسيا من الإصابات بلغ 93,045 حالة.

وداخل الاتحاد الأوروبى بات بعض الدول مثل إيرلندا والبرتغال وإيطاليا واليونان يفرض على المسافرين الأوروبيين حتى الملقحين منهم، التزود بفحص تشخيص سلبى النتيجة.

وستفرض ألمانيا التى صنفت فرنسا والدنمارك بلدين «عالى المخاطر»، على المسافرين غير الملقحين الآتين من هذين البلدين فترة حجر. واعتبارا من اليوم الأحد سيطبق هذا التدبير أيضا على الوافدين من النرويج ولبنان وأندورا.

وفى أمريكا الشمالية، ستعيد مقاطعة كيبيك الكندية العمل بنظام الحد من عدد الموجودين فى الحانات والمطاعم والمتاجر. أما فى آسيا، أعادت كوريا الجنوبية اعتبارا من أمس العمل بساعات إغلاق إلزامية للمقاهى والمطاعم ودور السينما وأماكن عامة أخرى على أن تقتصر اللقاءات الخاصة من الآن وصاعدا على أربعة أشخاص. وبدأت تفرض قيود سفر فى نهاية الأسبوع الحالى.

وتترافق هذه الإجراءات أينما كان مع ضغوط متزايدة على غير الملقحين تصل أحيانا إلى حد إلزام تلقى اللقاح. ففى ولاية لوس انجلوس الأمريكية تم فرض على كل موظفى البلدية بمن فيهم عناصر الشرطة والإطفاء الذين لم يحصلوا على أى استثناء دينى أو صحى تلقى اللقاح، عطلة إدارية.

وتفيد أجهزة البلدية أن اكثر بقليل من 430800 موظف بلدى أى 79% من العدد الإجمالى، تلقوا اللقاح حتى هذا الأسبوع.

واعترضت بعض عناصر الشرطة والإطفاء على لزوم تلقى اللقاح وهم حاولوا دون جدوى حتى الآن تعليق الإجراء عبر المسار القضائى.

وذكرت محطة «ان بى سى» الإخبارية الأمريكية أن نحو 80% من عناصر الشرطة فى لوس انجلوس تلقوا اللقاح إلا أن أكثر من 2500 منهم لا يزالون يرفضون ذلك وتقدموا بطلب يستثنيهم سيدرس فى الأسابيع المقبلة.

وأعادت محكمة أمريكية فرض التلقيح الإجبارى لموظفى الشركات الكبرى كما تريد إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن وهو إجراء كان علق مطلع نوفمبر بقرار من محكمة استئناف فى تكساس. وقد يطعن بهذا التدبير مجددا أمام المحكمة العليا.

وفى سويسرا، سيسمح فقط للملقحين أو المتعافين من كوفيدــ19 اعتبارا من غد الاثنين دخول المطاعم والمؤسسات الثقافية والمنشآت الرياضية والترفيهية فضلا عن الفعاليات التى تقام داخل قاعات.

وفرض اللقاح سيدخل حيز التنفيذ أيضا فى فرنسا مطلع السنة بحيث ستصبح الشهادة الصحية «شهادة لقاحية» حسبما أعلن رئيس الوزراء جان كاستكس. فلدخول الأماكن التى يجب فيها إبراز هذه الشهادة من مطاعم ومنشآت ثقافية وترفيهية وغيرها، لن تكون نتيجة سلبية لفحص التشخيص كافية بل ينبغى أن يكون الشخص حصل بالضرورة على اللقاح أو الجرعة المعززة أو أنه شفى من المرض.

وبموازاة ذلك، بات التلقيح يشمل الأطفال فى دول عدة مع انضمام البرازيل إلى البلدان التى باشرت ذلك مثل كندا والولايات المتحدة واسرائيل وتشيلى والبرتغال وإيطاليا واليونان وقبرص.

فى فرنسا، أيدت لجنة الاخلاقيات توفير اللقاح للفئة العمرية 5ــ11 عاما تاركة الخيار النهائى للأهل.

فى سياق متصل، قالت شركة «فايزر» الأمريكية إنها تتوقع بقاء وباء كورونا المسبب لمرض كوفيدــ 19 حتى عام 2024.

وأضافت «فايزر» أنها تتوقع تقديم طلب لاستخدام لقاحها لكورونا للأطفال دون سن الخامسة فى «النصف الأول من عام 2022» حيث يختبرون جرعة ثالثة للفئة العمرية.

وتابعت أنها تدرس استخدام جرعة صغيرة ثالثة من لقاحها للأطفال دون سن الخامسة، بالنظر إلى أن الاختبار حتى الآن أظهر أن الاستجابة المناعية بجرعتين صغيرتين لم تكن عالية كما هو مرغوب فى الأطفال من سن 2 إلى 4 سنوات. وأضافت الشركة أنه لم يتم تحديد مخاوف تتعلق بالسلامة حتى الآن.

وفى إسرائيل، ذكر بيان صادر عن الكنيست الإسرائيلى، أمس الأول، أن رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو والنائب عن حزب يش عتيد، سيمون ديفيدسون و 130 من موظفى الكنيست قد أمروا بالحجر الصحى، بعد أن ثبتت إصابة أربعة موظفين بوباء كورونا.

ووفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، هناك شخص واحد على الأقل يشتبه فى حمله للمتحور «أوميكرون» من وباء كورونا.

وأبلغ رئيس الكنيست نتنياهو أن مدربا شخصيا فى صالة للألعاب الرياضية بالكنيست الإسرائيلى، قام بتدريبه الأربعاء الماضى، تأكدت إصابته بالوباء، وفق ما ذكرت محطة «آى 24» الإخبارية الإسرائيلية.