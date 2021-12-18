استقبلت المعالم السياحية والآثرية بمحافظة الأقصر، زيارة ثانية لأبطال قادرون باختلاف حيث ضم الوفد حوالي 400 طفل وطفلة من أبطال ذوي الهمم فى الصعيد وحول مصر، وذلك برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم أطفال قادرون باختلاف.

وبدأت رحلة جديدة لـ400 من أبطال "قادرون باختلاف" بالوصول ظهراً وتم تنظيم زيارة لهم للمعالم الأثرية والسياحية بمحافظة الأقصر، وشملت الجولات السياحية جولة داخل معابد الكرنك، التقطوا خلالها الصور التذكارية، كما زاروا المعابد والمقصورات العظيمة لملوك القدماء المصريين، واستمتعوا بشرح وافي من مديرو المعبد خلال جولتهم، وزاروا معبد الأقصر وطريق الكباش.