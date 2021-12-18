قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن سعر القمح وبرميل البترول تضاعف، إضافة إلى أن تكلفة النقل تضاعفت 15 مرة، منوهًا إلى أن «التنمية لها تكلفتها لكنها تساهم في عمل ملايين المصريين ضمن المشروعات المختلفة والحصول على دخل مادي لخدمة أسرهم».

وأضاف معيط، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن متوسط زيادة الدين في دول العالم الغنية خلال جائحة كورونا بنسبة 20%، مشيرًا إلى أن متوسط الدين ازداد في الدول التي تتشابه في أوضاعها مع مصر بنسبة 15%.

وأشار إلى أن مؤسسات التصنيف المالية العالمية تتعامل في تقييماتها بشكل مشدد مع الدول، وخاصة في ظروف جائحة كورونا، قائلًا إن 60% من دول العالم انخفض تصنيفها والنظرة المستقبلية لاقتصادها؛ بسبب ظروف الجائحة.

وذكر وزير المالية أن الاقتصاد المصري يُراجع مرتين في العام من كل مؤسسة تصنيف، متابعًا: «هناك 3 مؤسسات تقيمنا، واقتصادنا تمت مراجعته 12 مرة خلال جائحة كورونا، وخلال تلك الفترة أشارت المؤسسات إلى الحفاظ على التصنيف السيادي للدولة المصرية والنظرة المستقبلية فيها».

وأكد أن ما أنجزته مصر خلال جائحة كورونا ليس سهلًا، موضحًا أن الدولة لم توقف الاقتصاد أو تقلل الوظائف أو تزيد من معدلات البطالة، إضافة إلى أنها لم تلجأ لعدم زيادة المرتبات والمعاشات؛ رغم تأثيرات الجائحة.