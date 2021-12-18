يسدل الستار مساء اليوم، السبت، على النسخة الأبرز من بطولة كأس العرب، حيث تقام المباراة النهائية والتي تجمع بين منتخبي الجزائر وتونس، في الخامسة مساءً، على ملعب ستاد البيت، في ختام البطولة التي تقام للمرة الأولى بتنظيم وتحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

ومن المنتظر أن يكون الديربي المغاربي في قمة الإثارة والقوة نظرًا لقيمة المنتخبين وما قدماه طيلة البطولة، وكذلك لقيمة هذه النسخة الاستثنائية من كأس العرب.

ويأمل منتخب تونس، الذي أزاح نظيره المصري بهدف قاتل في نصف النهائي، أن يطوي السنوات الطويلة التي غاب فيها عن كأس العرب، حيث شارك مرتين فقط سابقا، كانت الأولى في نسخة الانطلاق عام 1963 وتوج باللقب، بقيادة المدرب الفرنسي أندريه جيرار، ثم خرج من المجموعات في 1988.

لذلك سيبذل نسور قرطاج كل ما لديهم من أجل إضافة اللقب الثاني إلى سجل بطولاتهم، لإسعاد الجماهير التونسية التي صنعت الحدث في الدوحة.

ويفتقد منتخب تونس اليوم في نهائي كأس العرب لمدافعه ياسين مرياح أحد ركائز التشكيل، والذي أصيب على مستوى الرباط الصليبي للركبة، مما سيدفع المدرب منذر الكبير للاعتماد على الرباعي بلال العيفة ومحمد دراجر ومنتصر الطالبي وأمين بن حميدة في الخط الخلفي.

ومن المتوقع أن يشارك محمد علي بن رمضان في وسط الميدان من بداية المباراة إلى جانب فرجاني ساسي وغيلان الشعلالي، مع تجديد الثقة في يوسف المساكني وحنبعل المجبري وسيف الدين الجزيري في خط الهجوم.

وستكون مباراة اليوم ثأرية لمنتخب تونس نوعا ما خاصة أن منتخب الجزائر كان قد هزمه في يونيو الماضي في رادس بنتيجة 2-0.

ورغم أن تلك المباراة كانت ودية لكنها آلمت التونسيين كثيرا، خاصة منذر الكبير إذ أوقفت سلسلة انتصارات متتالية تجمدت عند 12 فوزا لنسور قرطاج، علما بأن الثعالب لعبوا حينها بقوام المنتخب الأول تحت قيادة المدير الفني جمال بلماضي ولاعبيه المحترفين في أوروبا.

على الجانب الآخر، يبحث منتخب الجزائر عن اللقب العربي الأول في تاريخه، بعدما تخطى اختبارات صعبة منذ انطلاق البطولة سواء في الدور الأول أو في المقابلات الإقصائية.

وأزاح محاربو الصحراء المنتخب المغربي حامل اللقب من الدور ربع النهائي بركلات الترجيح 5-3، ثم منتخب قطر صاحب الأرض في نصف النهائى بعد الفوز عليه 2-1 بعد مباراة مثيرة، وصل الوقت بدل الضائع خلالها إلى 18 دقيقة فوق الزمن الأصلي.

وينتظر أن يحافظ المدرب مجيد بوقرة على نفس التشكيلة التي تألقت في نصف النهائي، خصوصا المثلث الهجومي المكون من بغداد بونجاح وياسين براهيمي ويوسف بلايلي.

كما يبحث الخضر عن إنجاز مضاعف، يتمثل في مواصلة دعم أرقامهم القياسية، ودعم أطول سلسلة مباريات من دون هزيمة في تاريخ كرة القدم، وكذلك تعزيز سجل البطولات بعد التتويج بكأس أمم أفريقيا 2019.

وسبق لمنتخبي تونس والجزائر أن تقابلا في 47 مباراة «21 رسمية و26 ودية»، وحقق منتخب الجزائر الفوز في 17 مناسبة، مقابل 15 انتصارا لنسور تونس، بينما حسم التعادل 15 لقاء بينهما.