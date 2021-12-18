إبراهيم سعيد: كارتيرون أبلغ لاعبي الزمالك بأنه سيرحل لو عاد مرتضى منصور

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كشف إبراهيم سعيد، لاعب الكرة المصرية السابق، عن رسالة باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، للاعبيه قبل مواجهة الأهلي في قمة الدوري الأخيرة.

ورد إبراهيم سعيد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، على سؤال أحد متابعيه بأن كارتيرون يريد الرحيل عن الزمالك ليرد قائلا: "يوم مباراه الأهلي والزمالك الأخيره قال كارتيرون للاعيبه لو رجع مرتضي منصور عاد سأرحل".

واعتمد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، حكم القضاء الاداري بعودة مرتضى منصور رئيسا لنادي الزمالك.

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا رسميا مصحوبا بصورة القرار، والذي جاء فيه أن الوزارة وامتثالا للحكم الصادر لصالح مرتضى منصور قررت عودة المجلس المنتخب وإلغاء قرارها السابق بتجميد المجلس.