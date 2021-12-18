هيرتا برلين يبعد دورتموند عن الصراع على لقب البوندسليجا

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أهدر فريق بوروسيا دورتموند ثلاث نقاط غالية في صراعه مع بايرن ميونخ على لقب الدوري الألماني لكرة القدم بخسارته على ملعب هيرتا برلين 2 /3 اليوم السبت في المرحلة السابعة عشرة من البوندسليجا.

وفاز فريق ارمينيا بيلفيلد بعشرة لاعبين على ملعب مضيفه لايبزج 2 /صفر.

وفي باقي مباريات المرحلة فاز يونيون برلين على مضيفه بوخوم 1 /صفر ، كما فاز انتراخت فرانكفورت على ضيفه ماينز 1 /صفر ،وتعادل هوفنهايم مع ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ 1 /1 وتعادل جرويتر فورت مع اوجسبورج سلبيا.

وعلى الملعب الأولمبي في برلين، أنهى دورتموند الشوط الأول من مباراته أمام هيرتا، متقدما بهدف سجله جوليان براندت في الدقيقة 31.

لكن هيرتا برلين قلب الأمور لصالحه تماما في الشوط الثاني واستحق أن يدرك التعادل في الدقيقة 51 بواسطة المهاجم الجزائري إسحاق بلفوضيل.

وتقمص المهاجم الشاب ماركو ريشتر دور البطولة وسجل الهدفين الثاني والثالث لهيرتا برلين في الدقيقتين 57 و69.

وقبل سبع دقائق من نهاية المباراة أحرز ستيفن تيجيس الهدف الثاني لدورتموند ، لكنه لم يكن كافيا لتجنيب فريقه الهزيمة الخامسة هذا الموسم.

وتوقف رصيد دورتموند عند 34 نقطة في المركز الثاني بفارق تسع نقاط خلف بايرن ميونخ المتصدر ، في الوقت الذي رفع فيه هيرتا برلين رصيده إلى 21 نقطة ليتقدم للمركز الحادي عشر.

وعلى ملعب ريد بول أرينا تلقى لايبزج هزيمته الأولى تحت قيادة مدربه الجديد دومينيكو تيديسكو.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي قبل أن ينتفض بيلفيلد في الشوط الثاني ويحسم الفوز بهدفي ياني سيرا وماسايا اوكوجاوا في الدقيقتين 57 و75.

ولعب لايبزج بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 70 لطرد فابيان كلوس.

وتوقف رصيد لايبزج عند 22 نقطة في المركز التاسع ورفع بيلفيلد رصيده إلى 16 نقطة لكنه ظل في المركز قبل الأخير.

وفي وقت سابق اليوم أعلن ارمينيا بيلفيلد إصابة لاعبيه شتيفان اورتيجا ومانويل بريتل بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح أرمينيا بيلفيلد في بيان "جميع الاختبارات الأخرى للاعبين جاءت نتائجها سلبية".

وتزايدت حالات الإصابة بكورونا في الدوري الألماني خلال الأسابيع الماضية لكن رغم ذلك لم يتم تأجيل المباريات على عكس ما حدث في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتحصل أندية البوندسليجا على عطلة شتوية عقب مباريات هذا الأسبوع، ثم تستأنف نشاطها في السابع من يناير المقبل، وهو ما قد يساعد على عدم تفشي العدوى بشكل أكبر.

وعلى ملعب رورستاديون، حسم يونيون برلين فوزه على مضيفه بوخوم بهدف سجله ماكس كروز في الدقيقة 16.

الفوز رفع رصيد يونيون إلى 27 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد بوخوم عند عشرين نقطة في المركز الثاني عشر.

وعلى ملعب كومرزبنك ارينا، فاز فرانكفورت على ضيفه ماينز بهدف سجله يسبر ليندستروم في الدقيقة 35.

الفوز رفع رصيد فرانكفورت إلى 27 نقطة في المركز الخامس بفارق ثلاث نقاط عن ماينز صاحب المركز الثامن.

وعلى ملعب راين نيكار أرينا، اقتنص هوفنهايم تعادلا قاتلا من ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ بهدف لكل منهما.

وتقدم جلادباخ بهدف عن طريق بريل إيمبولو في الدقيقة، 35 لكن كيفين أكبوجوما خطف هدف التعادل القاتل لهوفنهايم في الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع هوفنهايم رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع مقابل 19 نقطة لجلادباخ في المركز الثالث عشر.