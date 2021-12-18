فرق الطوارئ الفلبينية تهرع لتقديم المساعدات للمناطق المتضررة من الإعصار

هرعت فرق الطوارئ الفلبينية، اليوم السبت، لتقديم المساعدات للمناطق التي ضربها أقوى إعصار تشهده البلاد هذا العام، والذي أودى بحياة 31 شخصا على الأقل وتسبب في نزوح أكثر من 330 ألف شخص آخرين.

وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث، إن هناك 16 ضحية في إقليم سيبو بوسط البلاد الواقع على بعد نحو 570 كيلومترا جنوب مانيلا، بينما المناطق الأخرى التي أعلنت عن وفيات عدة هي قريبة من إقليمي بوهول ونيجروس أورينتال.

ولقي أغلب الضحايا حتفهم بعدما ضربتهم أو سحقتهم الأشجار المتساقطة أو المباني المنهارة بينما غرق آخرون في مياه الفيضان أو جرفتهم الأنهار التي فاضت بالمياه.

وضرب الإعصار راي جزير سيراجاو، بجنوب شرق البلاد، أمس الأول الخميس، في ذورة قوته، بينما كان مصحوبا برياح قصوى تصل سرعتها إلى 195 كيلومترا في الساعة وزوابع تصل سرعتها إلى 240 كيلومترا في الساعة.

وتسببت الرياح القوية المصاحبة للإعصار "راي" في سقوط أعمدة الكهرباء وخطوط الاتصالات وعزل بعض الجزر والبلدات، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 5 ملايين شخص.

وأجرى الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي مسحا جويا لسيارجاو وديناجات وسوريجاو سيتي وإقليم ليتي الجنوبيي.