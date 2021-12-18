الهند تختبر صاروخا باليستيا من الجيل الجديد

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أعلنت وزارة الدفاع الهندية، اختبار الصاروخ الباليستي من الجيل الجديد Agni P، القادر على حمل رؤوس نووية.

وقالت الوزارة، حسبما نقلت عنها وكالة "نوفوستي"، إنّ الإطلاق تم في صباح هذا اليوم من جزيرة عبد الكلام في خليج البنغال.

وأشارت إلى رصد مسار ومعايير عمل الصاروخ في جميع مراحل تحليقه، عن طريق القياس عن بعد وبواسطة الرادار والمحطات الكهروضوئية والسفن بعيدة المدى.

وتابعت: "الصاروخ حلق وفقا للمسار المحدد له، ونفذ بدقة عالية كل معايير الطيران المحددة له.

وذكرت الوزارة، أن Agni P هو صاروخ باليستي، يعمل بالوقود الصلب على مرحلتين مع نظام ملاحة وتوجيه مزدوج.

وأكدت وزارة الدفاع الهندية، أن الاختبار التحليقي الثاني، أكد دقة عمل جميع التكنولوجيات المتقدمة المدمجة في المنظومة.