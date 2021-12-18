إزالة حالتي تعد على الأراضي الزراعية بقرية الكيمان في الأقصر

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، حملات لإزالة التعديات في المهد، للتصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكل أنواعها وبجميع جهات الولاية وإزالتها في المهد.

واسفرت الحملة بقرية الكيمان عن ازالة حالتي تعد في المهد، الأولى بمساحة ٢٥ متر مربع زمام طفنيس عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض والثانية بمساحة ٣٥٠ متر مربع بزمام قرية الكيمان.

وفي سياق آخر، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا حملة نظافة استهدفت شوارع المدينة ومداخل القرى.

وخلال الحملة تمكن قسم النظافة بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية بالمدينة من رفع 35 طن مخلفات من الطريق العام من موقف الأقاليم حتى كوبري أبو سحلي مرورا بالمسلة وكوبري موقف المطاعنة على جانبي الطريق وبجوار ترعة أصفون، والطريق الغربي بجوار ترعة الرمادي من كوبري أبو سحلي حتى كوبري نجع الشيخ فضيل القديم مرورا بكوبري شمندي الجديد.