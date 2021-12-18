رونالدو: لن أنسى ما فعله فيرجسون معي

قال البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، أنه لن ينسى أبدًا ما فعله له السير أليكس فيرجسون، المدير الفني السابق لليونايتد.

ونقل الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد تصريحات رونالدو عن أفضل لحظاته مع أليكس فيرجسون، قائلًا: "من الصعب ذكر لحظة واحدة، كان هناك العديد من اللحظات الجميلة التي عشناها معًا، ليس فقط الفوز بالبطولات ولكن في قلبي احتفظ بأصعب الأشياء".

وأضاف: "ربما لا يتذكر فيرجسون هذه الواقعة، لكني سأحكيها لأنها قصة جميلة، ذات يوم كان والدي في المستشفى وكنت متأثرًا عاطفيًا جدًا ومحبطًا للغاية، وتحدثت مع أليكس، فقال لي إذهب إلى هناك لمدة يومين أو ثلاثة".

وتابع: "كان أمامنا مباريات صعبة قادمة، وكنت لاعبًا أساسيًا في تلك اللحظة، فقال لي فيرجسون..ستكون الأمور صعبة لأن لدينا مباريات هامة للغاية، لكنني أتفهم وضعك، سأتركك خارج الفريق، ويمكنك الذهاب لرؤية والدك".

وأتم رونالدو: "بالنسبة لي هذه هى الأشياء الأكثر أهمية، بغض النظر عن الفوز بدوري أبطال أوروبا، والفوز بالدوري الإنجليزي، والفوز بالكؤوس والعديد من الأشياء، لذلك يجب أن أقدره، لأن ما كان يقوله لي، كان يفعله دائمًا، يجب أن أقدر ذلك".