محافظ الفيوم يشارك بالمنتدى الأول لبرلمان شباب شمال الصعيد

شارك الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، في المنتدى الأول لبرلمان شباب شمال الصعيد، الذي استضافته محافظة المنيا، اليوم السبت، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم.وشارك في المنتدى 600 شاب وفتاة من أعضاء برلمان شباب مصر بمحافظات المنيا، والفيوم، وأسيوط، وبني سويف.

وبدأت الفعاليات بالسلام الجمهوري، تلاه عرض فيلم تسجيلي عن إنجازات وزارة الشباب والرياضة، ثم كلمة لممثل أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة المنيا، وكلمات لممثلي برلمان طلائع الشباب بالمحافظات المشاركة بالمنتدى.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اهتمام الوزارة بعقد فعاليات منتدي شباب شمال الصعيد تباعًا في كافة محافظات الجمهورية، لما يحمله من محاور رئيسية هامة حول التوعية بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وأثرها المجتمعي والمعيشي على المواطن المصري، وكذلك مناقشة المقترحات والقضايا المتعلقة بملف تمكين الشباب الذي توليه القيادة السياسية أولوية كبيرة، وأركان وأهداف الجمهورية الجديدة، والدور المحوري للمرأة المصرية في الحياة السياسية، وكذلك التعرف على أفكار الشباب، وزيادة الترابط فيما بينهم، مع تعزيز قيم الانتماء للوطن والمسئولية المجتمعية.

كما أكد صبحي، اهتمام الوزارة بتطوير المنشآت الشبابية والرياضية في جميع محافظات الجمهورية، مما يسهم في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية لدى شباب مصر، لافتا إلى أن الوزارة تسعي دائما من خلال مختلف المشروعات والمبادرات والبرامج التى تنفذها، إلى استثمار الطاقات الشبابية باعتبارهم أهم مشروع تستثمر فيه الدولة.

فيما بدأ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، كلمته بتوجيه الشكر لمحافظ المنيا على الدعوة الكريمة لحضور المنتدى، معربا عن إعجابه بطلاقة شباب وفتيات المنتدى، خاصة ذوي القدرات منهم، في التعبير عن قضايا البلاد، مشيرا إلى أنهم يمثلون قوة مصر الضاربة وحائط الصد الأول في الدفاع عنها.

وأشار الأنصاري، إلى اهتمام الدولة بأبنائها من ذوي القدرات الخاصة، ومحاولة دمجهم في المجتمع، وهو ما دأب عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية منذ توليه مهام المسئولية، وأكده خلال مؤتمر "قادرون باختلاف" الذي عقد منذ أيام، واصفاً إياهم بأنهم ملائكة الله على الأرض.

وكشف محافظ الفيوم، عن العديد من التغيرات التي عايشها منذ عام 2009 حتى الآن، مؤكداً أن البلاد تتغير بشكل حقيقي في مختلف القطاعات، مثمناً دور الرئيس السيسي في الخروج بالبلاد من النفق المظلم، حاملاً روحه على يده، واتخاذ القرار الشجاع بالانحياز للشعب متحملاً تبعات هذا القرار، ثم استكمل المشوار بخطط بناء الإنسان المصري التي لم تعد أحلاماً وإنما واقع نعيشه هذه الأيام، بمعدلات إنجاز غير مسبوقة في تنفيذ مبادرة تطوير الريف المصري "حياة كريمة"، واقتحام مشكلات مزمنة عانينا منها لسنوات طويلة.

ووجه المحافظ، نصيحة لشباب المنتدى بضرورة الحرص على التعليم، والتدريب الجيد، للوصول إلى أحلامهم المشروعة، والمساهمة في بناء الوطن، مشيرا أن مصر في الجمهورية الجديدة قد سطرت تاريخا جديدا سيقف أمامه العالم احتراما وتقديرا، لافتا إلى نجاح مصر في تنظيم منتدى شباب العالم وتجميعهم على مائدة حوار واحدة لمناقشة القضايا المشتركة.

عقب ذلك تم تنظيم حوار مفتوح للشباب مع وزير الشباب والرياضة، ومحافظي الفيوم والمنيا وأسيوط وبني سويف، وأعرب خلاله محافظ الفيوم عن ترحيبه بحضور ممثلين عن برلمان الشباب لاجتماعات المجلس التنفيذي للمحافظة.

وشهد فعاليات المنتدى، أحمد عفيفي رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، والأستاذة إيمان عبد القادر، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، والأستاذ أشرف البيجرمي، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت، والدكتور محمد حسن، معاون الوزير لتطوير وتنمية قدرات الشباب، ومديري مديريات الشباب والرياضة بمحافظات الفيوم والمنيا وأسيوط وبني سويف، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء الجهاز التنفيذي بمحافظة المنيا.

وعلى هامش المنتدى، أطلق وزير الشباب والرياضة، بصحبة السادة المحافظين، إشارة البدء للماراثون الرياضي للدراجات الذي أقيم تحت شعار (I CAN RIDE)، في إطار مشروع رياضتي دراجتي، حيث انطلق الماراثون من أمام مبني ديوان عام المحافظة بطول 3 كم حتى مركز شباب دماريس بمشاركة 300 من الشباب والفتيات.

ومن المقرر أن يتم تفقد مشروع التبرع بالبلازما بالمركز الإقليمي للتبرع بالدم بمحافظة المنيا، وافتتاح تطوير مركز شباب جبل الطير القبلية، وحمام سباحة بمركز شباب بني مزار، وملعب قانوني بمركز شباب البهنسا.