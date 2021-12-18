متحور «أوميكرون» يفسد رحلات أعياد الميلاد

مخاوف الوسط السياحى تتزايد بعد إغلاق المنافذ الجوية لبعض الدول.. وتعقيدات فى الحجر الصحى

شركات طيران أجنبية جالبة للسياحة الروسية والأوكرانية تخفص رحلاتها لمصر



أبدى مستثمرو السياحة مخاوفهم من أن يتسبب متحور فيروس كورونا «أوميكرون» فى إفساد رحلات أعياد الميلاد واحتفال الفنادق والمنشآت السياحية بهذه المناسبة.

وشهدت الأيام الماضية ارتباكا شديدا فى الحجوزات وقام عدد من منظمى الرحلات الأجانب بمخاطبة نظرائهم فى مصر من أصحاب شركات السياحة والفنادق بإرجاء بعض هذه الحجوزات لحين اتضاح الرؤية كاملة بالنسبة لتداعيات انتشار السلالة الجديدة لكورونا وتأثيرها السلبى على القطاع.

وكشفت مؤشرات الحجوزات بالنسبة للفنادق والمنتجعات السياحية المصرية أن الحركة السياحية الوافدة لمدن شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم خلال النصف الأول من شهر ديسمبر الجارى، شهدت انخفاضا واضحا وتعد أقل من مثيلتها خلال شهر نوفمبر الماضى.

وقال الخبير السياحى سامح عبدالمنعم والمدير العام لشركة باروتل للفنادق والمنتجعات السياحية أن هناك حالة من التخوف الشديد الموجود على مستوى العالم حاليا من انتشار المتحور «أوميكرون» خاصة أن بعض الدول قامت بإغلاق منافذها الجوية مثل كازاحستان ودول أخرى اتخذت قرارات بعمل حجر صحى أو طلب تحليل «بى سى آر» للعائدين من الخارج مثل انجلترا وفرنسا.. مشيرا إلى أن كل هذا أثر بشكل سلبى على إشغالات الفنادق فى الفتره الحالية خاصة مع اتخاذ عدد من شركات الطيران والسياحة الأجنبية الجالبة لأعداد كبيرة من السياحة الروسية والأوكرانية لخفص رحلات طيرانها لمصر، مما أدى لقلة الحجوزات الجديدة وكذلك بعض الإلغاءات خلال الفترات الحالية متضمنة أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية.

وأشار عبدالمنعم إلى نسب الاشغال الحالية فى معظم الفنادق بجميع المناطق السياحية المختلفة من 20 % إلى 70 % بحد اقصى وربما يوجد نسب أقل فى فنادق أخرى.. لافتا إلى أنه يأمل أن تتحسن الأوضاع تدريجيا بعد أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية الجديدة؛ حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية، وكذلك الاتحاد الأوروبى أن «أوميكرون» لا يختلف كثيرا عن كورونا التى بدأ العالم يتعايش معها حاليا.

وأضاف عبدالمنعم أن المؤشرات تشير إلى أن الفترة القادمة ستشهد انخفاضا فى حركة السياحة الوافدة لمصر بسبب الإلغاءات التى تلقتها شركات السياحة من بعض الأسواق المصدرة للسياحة بسبب ذعر «أوميكرون» وهو ما جدد المخاوف لدى مستثمرى السياحة من تعطيل المتحور الجديد للطفرة السياحية الحالية بالرغم من أن جميع المنشآت الفندقية والسياحية أكدت التزامها بتطببق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس اللعين.

وأكد الخبير السياحى أنور هلال نائب رئيس جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء ان جميع الفنادق المصرية بجميع المحافظات السياحية جاهزة لاستقبال أى أعداد من السياح خلال احتفالات الكريسماس ورأس السنة والتى من المتوقع ان تشهد ارتفاعا فى نسب الاشغال خلال تلك الفترة.

وأبدى هلال مخاوفه من أن يتسبب «أوميكرون» فى إفساد رحلات أعياد الميلاد واحتفال الفنادق والمنشآت السياحية بهذه المناسبة التى ينتظرها الجميع بفارغ الصبر خاصة أنها تحظى بارتفاع كبير للسائحين الراغبين فى قضاء هذه المناسبة بالمنتجعات والقرى السياحية المصرية.

وأضاف أن الفنادق المصرية ملتزمة حاليا باتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا، فضلا عن اشتراطات صحة وسلامة الغذاء.. لافتا إلى وجود لجان دورية تابعة لوزارة لوزارة السياحة تقوم بالتفتيش المفاجئ على تلك المنشآت للتأكد من تطبيقها لتلك الاجراءات مع توقيع عقوبة الغلق على الفنادق التى ستخالف تلك الاجراءات.

وقال الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعيتى مستثمرى السياحة بجنوب سيناء ومرسى علم إن حالة من القلق الشديد تسيطر على الوسط السياحى بسبب التداعيات السلبية التى بدأت تظهر على قطاع السياحة نتيجة الذعر الذى أثاره متحور كورونا «أوميكرون» والذى أدى إلى حدوث ارتباك فى حجوزات الكريسماس ورأس السنة الميلادية، وهو ما أرغم شركات الطيران والسياحة الأجنبية لخفض الرحلات إلى مصر.

وأشار إلى أن الحركة السياحية الوافدة لشرم الشيخ والغردقة خلال النصف الأول من شهر ديسمبر الجارى أقل من مثيلتها خلال شهر نوفمبر الماضى.. لافتا إلى أنه من المتوقع ان ترتفع إشغالات الفنادق مرة أخرى خلال الثلث الأخير من الشهر الجارى وحتى منتصف شهر يناير المقبل.

وقال عضو جمعيتى مستثمرى السياحة بجنوب سيناء ومرسى علم إن العديد من شركات السياحة العالمية كانت قد حجزت رحلات لسائحيها إلى مصر لقضاء أعياد الميلاد بالمقصد السياحى المصرى إلا أنها بدأت تخاطب شركات السياحة المصرية بإرجاء هذه الحجوزات لبعض الوقت لحين التأكد من السيطرة على متحور كورونا الجديد «أوميكرون». لافتا إلى أن الحركة السياحية الوافدة من روسيا إلى كل من شرم الشيخ والغردقة كانت جيدة للغاية خلال شهر نوفمبر الماضى.



