بعد مرور أسبوع واحد فقط على عودة عرض مسلسل «الجنس والمدينة»، وهي العودة التي انتظرها ملايين المشاهدين حول العالم لسنوات طويلة، تم اتهام بطل المسلسل كريس نوث الخميس، بارتكابه لاعتداءات جنسية في حق سيدتين خلال عامي 2005م، و2014م.

وأصدر نوث، بيانا صحفيا على الفور تعليقا على هذه الاتهامات، كما تحدث إلى موقع "ذا هوليوود ريبورتر"، قائلا: "لا أعلم لماذا انتشرت هذه المزاعم في الصحف الآن تحديدا، ولكنني متأكد من أنني لم أعتد على أي سيدة".

وبدأت هذه الاتهامات تلاحق نوث، عندما ادعت إحدى السيدات التي اختارت أن تتحدث باسم مستعار، وهو زوي، أنها قابلت نوث في عام 2005م عندما كانت تبلغ من العمر 22 عاما فقط، وتعمل كمتدربة بإحدى شركات الانتاج رفيعة المستوى، وأشارت زوي إلى أن نوث طلب رقم هاتفها، وكان يرسل لها رسائل صوتية باستمرار ليدعوها إلى العشاء.

وأوضحت زوي، أنها قبلت الدعوة في النهاية، وذهبت لمقابلة نوث في شقته بمبنى ويست هوليوود، ولكنها فوجئت بأنه اغتصبها، حتى أنها اضطرت إلى الذهاب إلى مستشفى سيدارز مباشرة لإجراء خياطة لجرحها، هذا بحسب ما ذكر في موقع فانيتي فير.

وأكد أكثر من شخص اتهام زوي لنوث بالاعتداء عليها، منهم صديقها الذي يعمل كطبيب نفسي للأطفال، ورئيسها في العمل الذي أوضح أن زوي أخبرته بالواقعة بعدها مباشرة ولكنها رفضت مشاركة التفاصيل مع أي شخص آخر، بالإضافة إلى مركز علاج الاغتصاب بجامعة كاليفورنيا الذي شهد بأنه عالج زوي من واقعة الاغتصاب التي تعرضت لها، دون أن يسألها المركز عن أي تفاصيل عن الفاعل.

ولم تكن زوي الوحيدة التي اتهمت نوث بالاعتداء عليها، حيث اتهمته سيدة أخرى بالاعتداء عليها، اختارت أن يكون اسمها المستعار هو لي لي، التي قالت أنها قابلت نوث عندما كانت تبلغ من العمر 25 عاما، وكانت تعمل بإحدى الملاهي الليلية في عام 2015م، مشيرة إلى أنها كانت تعلم أنه رجل متزوج، ولكنها في نفس الوقت شعرت بالإطراء لأن نجم كبير كان يغازلها.

وقالت لي لي، لموقع "هوليوود ريبورتر"، إن نوث دعاها إلى العشاء في إحدى المطاعم الكبرى، وعندما ذهبت إلى هناك، وجدت أن المطعم قد تم إغلاقه، فدعاها نوث لتناول العشاء في شقته القريبة من المطعم، وعندما ذهبا إلى هناك، قام بالاعتداء عليها جنسيا.

وأكدت صديقة لي لي اتهامها لنوث، إذ قالت إنها سمعت بنفسها رسالة صوتية لـنوث وهو يتحدث مع لي لي بعد أن اعتدى عليها جنسيا، وطلبت من لي لي وقتها إبلاغ الشرطة على الفور، ولكن رفضت لي لي من شدة الخوف.

ونفى نوث، في تصريحات صحفية، جميع هذه الاتهامات قائلا، "الاتهامات التي تم توجيهها لي من أشخاص التقيت بهم منذ سنوات وعقود باطلة، أعلم أن هناك مبدأ يقول أن لا تعني لا، ولذلك لا يمكن أن أجبر امرأة على أي شيء لا تريده، وما حدث بيني وبين هؤلاء النساء حدث بموافقتهما، ولدي شكوك كبيرة حول سبب ظهور هذه الاتهامات في هذا التوقيت تحديدا، لا أعلم لماذا فعلن ذلك، ولكنني أعلم جيدا أنني لم أعتد على أيا منهن.

يذكر أنه تواصلت السيدتان مع موقع هوليود ريبورتر لنشر اتهاماتهما لـنوث، زاعمين أن الترويج للجزء الجديد من مسلسل الجنس والمدينة، سبب لهما صدمة كبيرة لأنه أعاد إليهما الذكريات المؤلمة لاعتداء نوث الجنسي عليهما.