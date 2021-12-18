 الإبراهيمي : لا نخشى مواجهة الأهلي .. وقيد الثلاثي في القائمة - بوابة الشروق
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الإبراهيمي : لا نخشى مواجهة الأهلي .. وقيد الثلاثي في القائمة

كريم صلاح
نشر في: السبت 18 ديسمبر 2021 - 12:35 ص | آخر تحديث: السبت 18 ديسمبر 2021 - 12:35 ص

أكد عبد الإله الإبراهيمي المتحدث الرسمي لنادي الرجاء المغربي على قوة مباراة السوبر الإفريقي مع الأهلي.

وقال الإبراهيمي في تصريحات لقناة أون سبورت أن المباراة لن تكون سهلة كونها بين فريقين مميزين مشيرًا أن فريقه لا يهاب أي خصم.

وأضاف :" لدينا هدف وهو التتويج باللقب القاري على حساب خصم قوي .. الأهلي والرجاء لديهم شعبية كبيرة وتاريخ حافل وأتمنى أن تسود الروح الرياضية بين الفريقين".

وأوضح الإبراهيمي أن بعثة الرجاء ستتوجه إلى الدوحة صباح اليوم

وتابع: "قمنا بقيد حميد أحداد وجمال حركاس وكريم كوناتي في القائمة الإفريقية لفريق الرجاء قبل مواجهة السوبر الإفريقي ونتمنى أن يكونوا إضافة قوية لنا".

 

 


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