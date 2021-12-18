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عزل رئيس وزراء الأردن بعد إصابة ابنيه بكورونا

وكالات
نشر في: السبت 18 ديسمبر 2021 - 3:35 م | آخر تحديث: السبت 18 ديسمبر 2021 - 3:35 م

أفاد التلفزيون الأردني، اليوم السبت، بأن رئيس الوزراء بشر الخصاونة، موجود في العزل المنزلي، بعد إصابة ابنه وابنته بفيروس كورونا.

وكان وزير الصحة الأردني فراس الهواري، قد أعلن في مقابلة مع "التلفزيون الأردني"، أن "الأردن اكتشف 7 حالات ثبتت إصابتها بـ"أوميكرون"، وأن جميع الحالات التي جاءت من الخارج كانت لديهم نتيجة فحص سلبية قبل وصولهم، لكن نتيجة فحص الوصول كانت إيجابية"، وفق شبكة "روسيا اليوم".

وأوضح الوزير أن "أوميكرون" سيصبح النسخة السائدة من فيروس كورونا"، مشيرا إلى أن "سرعة انتشاره 3 أضعاف سرعة انتشار المتحورات الأخرى، والمؤشرات تقول إن أعراضه أقل حدة وفق الدراسات.

ودعا الهواري المواطنين إلى الحصول على جرعة ثالثة معززة من لقاح كورونا بعد 3 أشهر من تلقي الجرعة الثانية.

وتابع: "المصاب بفيروس كورونا قابليته أعلى للإصابة مرة أخرى، وجسمه لديه قابلية أعلى لاستقبال الفيروس وهنا لا أتحدث مناعيا".

 


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