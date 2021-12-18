أمين مجلس التعاون الخليجي يؤكد أهمية تعزيز العلاقات مع باكستان لخدمة المصالح المشتركة

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح مبارك الحجرف، أهمية العلاقات الخليجية - الباكستانية لخدمة المصالح المشتركة، وضرورة تكثيف التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الرسمية التي عقدت في العاصمة الباكستانية إسلام آباد اليوم السبت بين الحجرف ووزير خارجية باكستان شاه محمود قريشي، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون بالعلاقات التاريخية والمتينة بين دول مجلس التعاون وباكستان ، والتي كانت دائما نموذجا للعلاقات القائمة علي الاحترام المتبادل والحرص المشترك على تعزيزها ونقلها نحو آفاق أرحب تخدم المصالح المتبادلة، وتدفع نحو مزيد من التنسيق و التعاون وذلك لمواجهة التحديات و اغتنام الفرص لاسيما في مجالات الاستثمار والاقتصاد.

وخلال جلسة المباحثات، استعرض الأمين العام، ملف مفاوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وباكستان، مؤكداً ضرورة المضي قدما في هذه المفاوضات وذلك خدمة لاقتصاد الجانبين و تتويجا للعلاقات التجارية التاريخية المتميزة بينهما.

كما شهدت جلسة المباحثات مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكل ما من شأنه أن يعزّز العلاقات الثنائية الخليجية - الباكستانية.