قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن هناك 3.5 مليون مواطن من سكان البحيرة يستفيدون من مشروعات حياة كريمة، موجها الشكر للرئيس السيسي على تطوير قرى المحافظة.

وأضاف هشام آمنة خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن مشروعات حياة كريمة حققت أحلام أهل البحيرة، مشيرا إلى وجود 3528 مشروعا من المقرر إنشاؤها في المحافظة لدعم البنية التحتية بتكلفة 72 مليار جنيه دعما من الرئيس عبد الفتاح السيسي خارج المبادرة، وتم الانتهاء من إنجاز 2844 مشروعا بنسبة تنفيذ 100% بقيمة 38 مليار، ويتبقى 684 مشروعا بقيمة 34 مليار جنيه قيد التنفيذ.

وأوضح محافظ البحيرة، أن هناك 6 مراكز بالمحافظة ضمن مبادرة حياة كريمة، لرفع مستوى معيشة المواطنين والوصول إلى حياة أفضل، مشيرا إلى أن البحيرة محافظة مترامية الأطراف وذات مساحة شاسعة تبلغ 10 آلاف كيلو متر، وتعداد شعبها يصل إلى 10 مليون نسمة.

وأردف هشام آمنة، أن مشروعات حياة كريمة تكلف الدولة 44 مليار جنيه، لتنفيذ 1360 مشروعا، و5929 مشروعا ضمن مبادرة سكن كريم، و330 مدرسة، موضحا أن تلك المشروعات خلقت حالة من الثراء العام في الشارع، وعززت الرضا التام لدي المواطنين.