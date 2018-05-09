قال الإعلامي ابراهيم عيسى، إن الإنتاج السينمائي فى مصر خلال عام 2021 ضعيف وهذيل جدا رغم أن جميع السينمات مفتوحة بالكامل، قائلا: «السينما المصرية أنتجت 25 فيلما؛ والسعودية 50 فيلم والمملكة العربية السعودية تتقدم بقوة وتنافس فى القوى الناعمة».

وأضاف خلال برنامج «حديث القاهرة» على قناة «القاهرة والناس»، الجمعة، أنه غير مقتنع بنظريات بعض صناع السينما بشأن ارتباط الإنتاج بتوقيت معين في السنة، موضحًا: «مفيش توقيتات ميتة فى السينما ولكن فى افلام جماهيرية ناجحة وفي أفلام عكس ذلك».

وذكر أن المسؤولين عن صناعة السينما المصرية يعانون من «التقليدية وعدم التطوير»؛ قائلا: «وقفوا عند زمن مضى».

وتابع: «السينما المصرية فى حالة بيات شتوي الآن عشان الناس بتصور مسلسلات لرمضان»، لافتا إلى أن السينما تحتاج أعمالًا جديدة.

يشهد موسم نصف العام السينمائى منافسة شرسة بين عدد من الأفلام، والتي تنعش دور العرض مجددا بعد عرض عدد من الأفلام التي كانت بمثابة جس نبض بعد التراجع الملحوظ الذي شهدته السينما بسبب جائحة كورونا، ويعرض هذا الموسم 11 فيلما، وهو عدد كبير ربما لم يشهده الموسم من قبل، ومن المقرر أن تعرض الأفلام على فترات متقطعة، فى الفترة من 15 ديسمبر الجاري حتى 26 يناير المقبل.