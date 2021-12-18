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لقى 3 أشخاص حتفهم إثر سقوط رافعتين في موقع بناء في تورينو، شمال غربي إيطاليا. وأفادت خدمات الإنقاذ بأنه لم يتسن معرفة سبب وقوع الحادث في البداية اليوم السبت.

وأفادت دائرة الإطفاء بمقتل عاملين في موقع الحادث.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" أن رجلا آخر توفي المستشفى. وتم نقل عامل رابع واثنين من المارة إلى المستشفى بعد إصابتهم.

وبحسب معلومات أولية وقع الحادث عندما كان العمال ينصبون الرافعة. واستخدموا في ذلك شاحنة برافعة (رافعة هيدروليكية).

وأوضحت الصور أن الرافعة قد تكون انكسرت أو سقطت. واصطدمت بالرافعة الأخرى التي كان يعمل عليها العمال.