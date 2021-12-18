 إيطاليا.. مقتل 3 أشخاص إثر سقوط رافعتين في موقع بناء بتورينو - بوابة الشروق
السبت 18 ديسمبر 2021 9:24 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد الإعلان عن تطعيم الأطفال من سن 12 عاما بلقاح فايزر.. هل ستتحرك لتلقيح أبنائك؟

النتـائـج تصويت

إيطاليا.. مقتل 3 أشخاص إثر سقوط رافعتين في موقع بناء بتورينو

الشرطة الإيطالية
الشرطة الإيطالية
د ب أ
نشر في: السبت 18 ديسمبر 2021 - 6:51 م | آخر تحديث: السبت 18 ديسمبر 2021 - 6:51 م

لقى 3 أشخاص حتفهم إثر سقوط رافعتين في موقع بناء في تورينو، شمال غربي إيطاليا. وأفادت خدمات الإنقاذ بأنه لم يتسن معرفة سبب وقوع الحادث في البداية اليوم السبت.     

وأفادت دائرة الإطفاء بمقتل عاملين في موقع الحادث.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" أن رجلا آخر توفي المستشفى. وتم نقل عامل رابع واثنين من المارة إلى المستشفى بعد إصابتهم.

وبحسب معلومات أولية وقع الحادث عندما كان العمال ينصبون الرافعة. واستخدموا في ذلك شاحنة برافعة (رافعة هيدروليكية).

وأوضحت الصور أن الرافعة قد تكون انكسرت أو سقطت. واصطدمت بالرافعة الأخرى التي كان يعمل عليها العمال.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك