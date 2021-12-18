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مقتل شخص وإصابة 3 جراء انفجار في كابول

د ب أ
نشر في: السبت 18 ديسمبر 2021 - 5:31 م | آخر تحديث: السبت 18 ديسمبر 2021 - 5:31 م

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية اليوم السبت مقتل شخص على الأقل وإصابة ثلاثة آخرين في انفجار بكابول.

وقال متحدث باسم الوزارة إن الانفجار نجم عن انفجار اسطوانة غاز في سيارة .

وأشار المتحدث، إلى نقل المصابين إلى أحد المستشفيات ويجرى التحقيق في ملابسات الحادث، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

جدير بالذكر أن التفجيرات بالقنابل المزروعة على جانب الطريق والقتل المستهدف من الحوادث الشائعة في جميع أنحاء افغانستان حتى بعد تولى طالبان السلطة في أغسطس.

ويتحمل تنظيم داعش المسؤولية عن غالبية هذه الهجمات.

وفي وقت سابق اليوم أكد مسؤولون أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على عالم دين في كابول فأردوه قتيلا.


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