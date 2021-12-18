سحب عينات للأطفال حديثي الولادة بالأقصر للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية

تشارك محافظة الأقصر من خلال 4 مستشفيات تابعين لها، في فعاليات المشروع القومي للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة، والذي تم إطلاقه بهدف الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة، للكشف عن 19مرضا وراثيا لدى حديثي الولادة.

وتم سحب عينات لأطفال حديثي الولادة ضمن فعاليات المشروع القومي للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة، داخل المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمستشفيات «إيزيس التخصصي، حورس التخصصي، طيبة التخصصي» في الأقصر وذلك من خلال أخذ عينات للكشف عن هذه الأمراض الوراثية لدى حديثي الولادة، داخل الحضانات، بهدف الكشف المبكر عن أي مرض وراثي لديهم، بما يضمن التعامل الفوري والسريع مع الحالة.

ويتم أخذ أول عينة لحديثي الولادة للكشف عن 19 مرضا وراثيا من داخل حضّانة المستشفى، أما العينة الثانية يتم أخذها بعد 28 يومًا من العينة الأولى لضمان التأكد من الحالة الصحية للأطفال، فيما تتم أخذ العينة الثانية، للأطفال الذين خرجوا من حضّانة المستشفى، بأحد الأماكن التي تم تحديدها لذلك، كمكتب صحة أول، مكتب صحة ثانِ، مكتب صحة القرنة، النجوع قبلي، المركز الحضري بالبياضية، رعاية طفل أرمنت بالأقصر.