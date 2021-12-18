قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم السبت، إن البر الرئيسي الصيني سجل أمس الجمعة 89 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19، محلية العدوى.

وأضافت اللجنة في تقريرها اليومي، الذي أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن الإصابات الجديدة تشمل 77 حالة في مقاطعة تشجيانج، و7 حالات في مقاطعة شنشي، وحالتين في مقاطعة قوانجدونج، وحالة واحدة في كل من منطقة منغوليا الداخلية، وبلدية شنغهاي، ومقاطعة فوجيان.

كما تم تسجيل 36 إصابة جديدة وافدة بكوفيد-19 في 10 مناطق على مستوى المقاطعة، وفقاً للجنة.

وأضافت اللجنة، أنه تم تسجيل 3 حالات جديدة في شنغهاي يُشتبه بإصابتها وصلت من خارج البر الرئيسي، بينما لم يتم تسجيل أي وفيات جديدة متعلقة بالمرض يوم الجمعة.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البر الرئيسي الصيني 100201 حالة، حتى يوم الجمعة، بما فيها 1648 مريضاً لا يزالون يتلقون العلاج الطبي، بينهم ستة مرضى في حالات خطيرة.

وغادر إجمالي 93917 مريضا المستشفيات في البر الرئيسي الصيني بعد تماثلهم للشفاء، فيما حصد المرض أرواح 4636 شخصا.

وتم تسجيل إجمالي 19 حالة إصابة جديدة بدون أعراض، بينها 17 حالة من خارج البر الرئيسي الصيني، بحسب بيانات اللجنة.