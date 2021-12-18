35 ألف شخص يتظاهرون في برشلونة احتجاجا على أوامر بزيادة نسبة التحدث بالإسبانية في المدارس

تظاهر نحو 35 ألف شخص في برشلونة ضد حكم قضائي يقضي بزيادة نسبة التحدث باللغة الإسبانية في المدارس العامة.

وذكرت وكالة أنباء يوروبا برس الإسبانية، أن المظاهرة التي انطلقت يوم السبت، أقيمت تحت شعار "الآن ودائما، التعليم في كتالونيا".

وكان القضاة قد أمروا بضرورة ألا تقل الدروس باللغة الإسبانية عن 25%، وحتى الآن، يوجد في معظم المدارس الابتدائية في منطقة الحكم الذاتي في الشمال الشرقي، التي تسعى جاهدة للاستقلال عن إسبانيا، حصتان باللغة الإسبانية مدتهما 45 دقيقة في الأسبوع، مع تدريس جميع المواد الأخرى باللغة الكتالونية.

ومع ذلك، يتحدث العديد من التلاميذ الإسبانية خارج الفصول الدراسية.

وندد زعيم الحكومة الإقليمية بيري أراجونيس بحكم المحكمة ووصفه بأنه جزء من "هجوم قومي إسباني".

من ناحية أخرى، يرى منتقدو نموذج اللغة الكتالونية أن انخفاض نسبة الإسبانية في الفصول الدراسية جزء من جهود كتالونيا للانفصال عن إسبانيا.

وفي الوقت نفسه، أعلن وزير التعليم في كتالونيا عن عمليات تفتيش لضمان التحدث باللغة الكتالونية فقط وليس بالإسبانية في الفصول.

ويعرف جميع مواطني كتالونيا تقريبا اللغة الإسبانية ويتحدث نحو 80% الكتالونية. ويزعم حوالي الثلث أن اللغة الكتالونية هي لغتهم الأم.