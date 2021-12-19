علماء بريطانيون: عدد المصابين بأوميكرون أكبر كثيرا من المسجل

قال مستشارون علميون للحكومة البريطانية، إن من "شبه المؤكد" إصابة مئات الآلاف بالسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا يوميا.

وقالت المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ في محضر اجتماع يوم 16 ديسمبر الجاري: "أعداد حالات الإصابة المسجلة بعدوى أوميكرون، والتي تم إدخالها إلى مستشفيات المملكة المتحدة، ربما تكون حوالي عُشر العدد الحقيقي بسبب تأخر بيانات تقارير المستشفيات".

وأظهرت البيانات المنشورة، السبت، أن الإصابات المؤكدة بأوميكرون بلغت 24968 حالة حتى الساعة 1800 بتوقيت جرينتش يوم 17 ديسمبر، بما يزيد قليلا على 10 آلاف حالة مسجلة قبل 24 ساعة.

ووفقا لمحضر الاجتماع، فإنه دون اتخاذ المزيد من الإجراءات لإبطاء انتشار كوفيد-19 فسوف تصل "ذروة الدخول إلى المستشفيات إلى ما لا يقل عن ثلاثة آلاف حالة يوميا في إنجلترا".