ليبيا: مقتل 8 أطفال وإصابة 3 آخرين في انفجار بالجفارة

أعلنت وزارة الداخلية الليبية مقتل ثمانية أطفال وإصابة ثلاثة آخرين نتيجة انفجار إحدى مخلفات الحرب بمنطقة الطويبية بالجفارة.



وقالت الوزارة، في بيان صحفي نشرته ليل الجمعة/ السبت عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، إن مديرية أمن الجفارة تلقت بلاغا مفاده وقوع انفجار بمنطقة الطويبية بمنزل عائلة.



وأوضحت الوزارة، أن أعضاء الشرطة والفرقة الفنية الذين توجهوا على الفور إلى عين المكان، تبينوا أن سبب الانفجار كان نتيجة إحدى مخلفات الحروب منذ عام 2014، وأدى ذلك الانفجار لوفاة ثمانية أطفال وإصابة ثلاثة آخرين.



ونبهت الوزارة كل المواطنين بضرورة الابتعاد عن أية أجسام مشبوهة، والتبليغ عنها فوراً للجهات المختصة لمنع وقوع مثل هذه المآسي والمحافظة على الأرواح والممتلكات.