وكيل الأوقاف الأسبق: يجوز تجميد البويضات ولكن بشرط استمرار الزواج

قال الشيخ سالم عبدالجليل، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، إن دار الإفتاء المصرية، أصدرت اجتهادًا في حكم تجميد البويضات، متابعًا أنه لا مانع في ذلك ولكن بضوابط.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير، في برنامج "المصري أفندي"، المذاع عبر فضائية "المحور"، الجمعة، أن تجميد البويضات مستحدث علميًا، مضيفًا أن من أهم الشروط هو استمرار الزواج، وألا تكون الزوجة أرملة.

واستكمل، أنه لا بد من الدقة والأمانة أثناء تجميد البويضات في المعامل المتخصصة في ذلك، حتى لا تختلط الأنساب.

وأضاف، أن منذ ما يقرب لـ 20 عامًا تم تطبيق ما يسمى بالمقابر المتعددة الطوابق، لافتًا إلى أنها ذات أهمية حيث أنها تساعد في تقليل الرقعة خاصةً في الأماكن المأهولة.

وأوضح، أن التوسع في إنشاء المقابر الرأسية سيساعد في عدم التعدي على الرقعة الزراعية، مضيفًا المدافن عبارة عن أرض انتفاع وملك للدولة.