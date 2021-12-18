نظم قصر ثقافة شرم الشيخ، عدة فعاليات تثقيفية وفنية، ضمن خطة وزارة الثقافة لإثراء الوعي الثقافي والفكري وتشجيع الأدباء والمبدعين.

قال أحمد فريج، مدير عام فرع ثقافة جنوب سيناء، إن قصر ثقافة شرم الشيخ نظم محاضرة تثقيفية بعنوان "النجاح لا يعرف أعذارا"، لتوعية الشباب بقيمة النجاح وأهم أسبابه، والتأكيد على أن يسعى كل فرد وراء نجاحه مهما واجه من صعوبات، مع الاستمرارية في المواصلة لوضع الخطط والحلول وعدم التبرير للفشل، أو اختلاق أعذار تؤجل ذلك النجاح، والتأكيد على أن من أهم عوامل النجاح الاطلاع، والقراءة، والمعرفة.

وأوضح، في تصريح لـ"الشروق" اليوم السبت، أن قصر ثقافة شرم الشيخ نظم محاضرة بعنوان "فن التمثيل" لطلاب مدرسة الفيروز الابتدائية، لتوعيتهم بفن التمثيل، وتعريف الدراما بأنواعها، والذي يميز الممثل المبدع، وكيفية استخدام الحواس في التمثيل، وجرى مشاركة الطلاب المشاركين في التمثيل خلال المحاضرة، وتوزيع مكافآت عليهم.

وتابع: كما جرى تنظيم دورة تدريبية "مايكروسوفت وورد" بنادي تكنولوجيا المعلومات التابع قصر ثقافة شرم الشيخ، لتعريف الطلاب بكيفية التعامل مع الكمبيوتر وخصائصه في الجانب النظري والعملي.