مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين عمدة شيكاغو السابق سفيرا في اليابان

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(د ب أ/ ت ك أ)

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم السبت على تعين رام إيمانويل عمدة شيكاغو السابق سفيرا للبلاد في اليابان، ليتولى وظيفة جديدة رسميا خلال حياته العملية في السياسة التي بدأت قبل ثلاثة عقود.

وصوت مجلس الشيوخ يأغلبية 48 صوتا مقابل 21 لصالح تعيين إيمانويل، حسبما ذكرت صحيفة "شيكاغو تريبيون".

وقال إيمانويل في بيان: "أشعر بالتواضع والتقدير إزاء منح الرئيس (جو) بايدن ثقته لي، كما أعرب عن امتناني للدعم من الحزبين في مجلس الشيوخ... سأعمل كسفير بلا كلل لتعميق روابطنا حيث تواجه بلدينا تحديات مشتركة".