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بالفيديو.. بيكهام يتواجد في نهائي كأس العرب

محمد ثابت
نشر في: السبت 18 ديسمبر 2021 - 4:47 م | آخر تحديث: السبت 18 ديسمبر 2021 - 4:50 م

تواجد ديفيد بيكهام، نجم المنتخب الإنجليزي السابق والمالك الحالي لنادي إنتر ميامي الأمريكي، في المباراة النهائية لكأس العرب بقطر 2021.

وحرص بيكهام على النزول لأرض الملعب الذي يستضيف نهائي كأس العرب ويستضيف أيضًا المباراة الإفتتاحية في كأس العالم بقطر 2022، وحرص النجم الإنجليزي على التقاط الصور التذكارية.

ويواجه المنتخب التونسي نظيره الجزائري، اليوم السبت، على ستاد البيت الكبير في العاصمة القطرية الدوحة، في نهائي كأس العرب 2021.

وتأهل المنتخب التونسي للمباراة النهائية بعدما فاز على المنتخب المصري في الدور نصف النهائي بهدف نظيف، بينما صعد منتخب الجزائر للنهائي على حساب نظيره القطري بنتيجة 2-1.

وحسم المنتخب القطري المركز الثالث في البطولة لصالحة بعدما تغلب على المنتخب المصري بركلات الجزاء الترجيحية 5-4، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في المواجهة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت.


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