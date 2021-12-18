هريدي سابعا في التصفية الأولى لنصف نهائي بطولة العالم للسباحة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حصل السباح المصري عبد الرحمن هريدي على المركز السابع من أصل 8 في منافسات نصف نهائي 50 متر حرة ببطولة العالم الجارية خلال الفترة الحالية في الإمارات.

وجاء هريدي في المرتبة قبل الأخيرة (14 في الترتيب العام) بسباق التصفية الأولى للدور نصف النهائي 50 متر حرة بعدما احتاج زمن قدره 21.43 لإنهاء السباق.

وكان عبد الرحمن هريدي قد تأهل إلى نصف نهائي منافسات 50 م حرة، بعدما استطاع تحقيق المركز الـ 16 في التصفيات بزمن 21.53 ثانية صباح اليوم السبت.

وانطلقت النسخة الخامسة عشر من بطولة العالم للسباحة القصيرة بالأمس في مدينة أبو ظبي، وتستمر حتى الـ 21 من ديسمبر الجاري بمشاركة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة يمثلون ما يقارب ال 180 دولة.

وتقام ضمن البطولة 44 مسابقة على مدار الـ 6 أيام و تصل قيمة جوائز البطولة الإجمالية إلى 2.8 مليون دولار.

ويمثل المنتخب المصري في البطولة: فريدة عثمان، عبدالرحمن سامح هريدي، محمد سامي، يوسف رمضان، يوسف القماش ومروان القماش.