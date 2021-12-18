أستاذ «السكري» بجامعة هارفارد: أبحاث العلاج بـ«الخلايا الجزعية» مستمرة حتى 2028

قال الدكتور أسامة حمدي، أستاذ السكري بجامعة هارفارد الأمريكية، إنه تم تخصيص العلاج بالخلايا الجذعية للحالات الصعبة من مرضى السكر.

وتابع خلال مداخلة مع برنامج "مصر تستطيع"، المذاع عبر فضائية "DMC"، الجمعة، أنه من المقرر أن يتم علاج 17 حالة بطريقة الخلايا الجذعية، للتأكد من أمنها، متابعًا أنه سيتم الانتهاء من الأبحاث والتي ستستمر حتى 2028.

وكشف أستاذ السكري بجامعة هارفارد الأمريكية، تفاصيل شفاء أول حالة مصابة بالسكر من النوع الأول باستخدام علاج من الخلايا الجذعية، مؤكدًا أنه تم تحويل الخلايا الجذعية إلى خلايا بنكرياس خارج الجسم وهي عملية معقدة.

وأضاف، أنه سيتم طرح هذا العلاج لجميع المرضى قريبًا، متابعًا أنه يتم حقن الخلايا الجذعية في وريد المريض، ولا يحتاج لجراحة.

يذكر أن تم تسجيل أول حالة علاج لمصاب بالسكر من حالته الأولى، أمس الخميس، وقد تلقى الأمريكي الذي يدعى براين شيلتون البالغ من العمر 64 عامًا حقنة في يونيو الماضي من الخلايا الجذعية في البنكرياس بالخلايا المنتجة للأنسولين والتي يفتقر إليها جسمه.