مدرب تونس يرفض تحمل لاعبيه مسؤولية الخروج من كأس العرب

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رفض منذر الكبير، المدير الفني لمنتخب تونس، تحمل لاعبيه مسؤولية الخسارة من الجزائر في نهائي كاس العرب.

وقال منذر الكبير في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة: «المباراة كانت صعبة للغاية منتخب الجزائر قدم مستوى مميز طوال البطولة لكن اللاعبين لم يقصروا».

وأضاف: «كان لدينا العديد من الفرص للتسجيل في الشوطين، فمن يسجل الهدف الأول يقطع شوطا كبيرا للتتويج لأنه تقدم خطوة كبيرة للامام».

وأكمل مدرب تونس: «هي مباراة دربي، لاعبي تونس قدموا مردودا يُحترم، وقدموا ما لديهم فرديا وجماعيا».

وأتم: «كانت لدينا الفرص ولم نكن موفقين في الهجمات والمنتخب الجزائري كان موفقا في تسجيل الهدف الأول ثم الثاني».

وحقق منتخب الجزائر فوزا غاليا اليوم السبت، أمام منتخب نسور قرطاج بهدفين دون رد، في اللقاء الذي اقيم على ستاد البيت.