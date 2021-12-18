 بالصور.. أمير سعودي يشتري سيارة لمواطن تعطلت مركبته في عسير - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بالصور.. أمير سعودي يشتري سيارة لمواطن تعطلت مركبته في عسير

وكالات
نشر في: السبت 18 ديسمبر 2021 - 4:20 م | آخر تحديث: السبت 18 ديسمبر 2021 - 4:20 م

أثار تصرف صادر من أمير سعودي مع أحد المواطنين في المملكة تفاعلا واسعا على مواقع التواصل ‏الاجتماعي.‏

وكان أمير منطقة عسير تركي بن طلال، يسير بسيارته في الرديغة غرب محايل، وهناك صادف مواطنا تعطلت سيارته، فتوقف عنده وسأله إن كان يملك سيارة أخرى غير السيارة المعطلة، ليجيبه المواطن أنه لا يملك غيرها، فطلب الأمير منه الركوب معه في سيارته، بحسب وكالة "سبوتنيك".

بعد ذلك، توجه الأمير تركي بن طلال مع المواطن إلى معرض سيارات، واشترى للمواطن سيارة جديدة طراز "تويوتا هايلكس" لعام 2021، وقال له: "توكل على الله".

وحظي تصرف الأمير السعودي بتفاعل واسع من مرتادي "السوشيال ميديا".

 

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