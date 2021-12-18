تحرير 140 مخالفة في حملة مكبرة على مدينة الأقصر

شنت شرطة المرافق بالأقصر، حملة لإزالة الباعة الجائلين والتشوهات البصرية أسفل كوبري أبو الجود والشوارع الجانبية بمنطقة حي وسط وجنوب مدينة الأقصر.

وأوضح العميد طارق لطفي،ورئيس مدينة الأقصر، أن الحملة استهدفت الحفاظ على المظهر الحضاري وإعادة الانضباط وفتح الطرق أمام المارة وتم رفع جميع الإشغالات وإزالة التند العشوائية المخالفة التي تشوة المنظر العام بجانب أعمال النظافة أولاً بأول فور رفع الأشغال مباشرة.

وأسفرت مجهودات الحملة عن تحرير ١٤٠ مخالفة، منها ٣٤ محضر إشغال طريق، ٩ محاضر نظافة عامة، ١٢وبائع متجول، ٢ مقهى يقدمان النرجيلة وضبط ١٣، ٦ ميكروفون إزعاج، ٣ منشأة بدون ترخيص، و٦٣ إزالة إدارية.