تعادل سلبي بين مصر وقطر في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة مصر وقطر والتي تقام على ملعب 974 لتحديد المركز الثالث بكأس العرب، بتعادل سلبي.

غلب الطابع الدفاعي على أداء المنتخب الوطني، وترك الاستحواذ والسيطرة لقطر، ولم تتح فرصة تهديفية حقيقة على الجانبين، باستثناء تسديدة عمرو السولية في الدقيقة 19 بعد مجهود فردي من أحمد رفعت ومرور من الجانب الأيسر ومرر عرضية لم تستغل بالشكل الأمثل.

وسدد أيضا حمدي فتحي كرة يسارية قوية بالدقيقة 43، بعد أن ارتدت من الدفاع القطري لكنها اصطدمت أيضا بأجساد المدافعين وتم تشتيتها.

في المقابل منتخب قطر ركز على الكرات البينية خلف المدافعين وظهيري الأجناب لكنها لم ترق لمستوى الخطورة على مرمى محمد الشناوي.