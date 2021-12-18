وزراء الصحة الألمان يطالبون بتشديد قواعد الدخول إلى البلاد لمواجهة أوميكرون

طالب وزراء الصحة الألمان، بتشديد قواعد الدخول إلى ألمانيا للحماية من الانتشار السريع لمتحور كورونا الجديد "أوميكرون".

وجاء في قرار لوزراء صحة الولايات، اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم السبت، أنه يتعين اتخاذ إجراءات عند القدوم إلى ألمانيا من مناطق ينتشر فيها هذا المتحور.

جدير بالذكر أن اتخاذ مثل هذا القرار من اختصاص الحكومة الاتحادية.

وقال وزير الصحة الاتحادي، كارل لاوترباخ، في تصريحات لـ(د.ب.أ) بعد حضور اجتماع مع وزراء الصحة: "جعل الدخول أكثر أمانا يساعد على عدم انتشار المتحور أوميكرون بهذه السرعة... لا يمكننا منع الانتشار، يمكننا فقط تأخيره. كلما استغرق الأمر وقتا أطول لأن يصبح أوميكرون هو المهيمن في ألمانيا، كان ذلك أفضل".

ويطالب الوزراء على وجه التحديد بإلزام المسافرين من سن السادسة، الذين أقاموا في منطقة مصنفة كمنطقة تنتشر بها سلالة الفيروس في أي وقت خلال الأيام العشرة الأخيرة، بتقديم دليل اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل "بي سي آر" سلبي قبل المغادرة - وعدم الأخذ بعد الآن بالاختبارات السريعة.

كما تنطبق القيود على المسافرين العابرين (ترانزيت) في المطارات الألمانية.

كما أظهر استطلاع رأي نشرته مؤسسة "يوجوف" لصالح (د.ب.أ) اليوم أن ثلث الألمان سيسعون لتجنب غير الملقحين خلال العطلات.

وأعرب نحو ربع المشاركين في الاستطلاع عن رغبتهم في اتخاذ احتياطات خاصة خلال لقاء الأشخاص غير الملقحين.

وذكر 15% أنهم سيراعون قواعد التباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية، وقال 9 % أنهم سيطلبون إجراء فحص كورونا سريع قبل مقابلة الآخرين.

وعبر 29% عن عدم اهتمامهم بعدم تلقي من يقابلون اللقاح.