الفنانة أنوشكا: الشياكة ليست في اللبس لكن في احترام الناس والالتزام بالمواعيد

قالت الفنانة أنوشكا، إن السير على الريد كاربت في حد ذاته له رونقه وهو يتمثل في أداء يتم تقديمه من جانب الفنانين.

أضافت خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك بعض المشاهد «أوفر» خلال الريد كاربت.

وتابعت الفنانة أنوشكا أن هناك بعض الفنانين الذين يحترمون الريد كاربت، موضحة أن الشياكة ليست في اللبس فقط ولكن التعامل مع الآخرين واحترام المواعيد وتنفيذ الوعود.

وكشفت الفنانة أنوشكا أنها تحب دائما التغيير في أدورها الفنية وأن لا يتم حصرها في أدوار محددة لسيدة من الطبقات الارستقراطية.