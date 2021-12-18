العراق يسجل 9 وفيات و182 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم السبت، تسجيل 9 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات في أرجاء البلاد إلى 24 ألفا و51 حالة.

وأشارت الوزارة، في تقريرها اليومي، إلى رصد 182 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الكلي للإصابات في العراق إلى مليونين و90 ألفا و208 إصابات.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 480 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى مليونين و59 ألفا و474.

وأوضحت الوزارة أن المستشفيات العراقية أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية، 11 ألفا و63 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا.

وذكرت الوزارة، أن العدد الكلي للأشخاص الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى 8 ملايين و204 آلاف و829 شخصا.