إخفاق استفتاء في تايوان بشأن سياسات التجارة والطاقة بسبب انخفاض الإقبال

أخفق استفتاء مدعوم من المعارضة في تايوان، اليوم السبت، كان يعترض على سياسات للرئيسة تساي إينج - وين تتعلق بالتجارة والطاقة، وذلك بسبب انخفاض الإقبال.

وأظهرت بيانات لمفوضية الانتخابات المركزية أن نحو 41% فقط من الناخبين الذين يحق لهم التصويت شاركوا في الاستفتاء في اليوم الذي شهد انخفاض درجات الحرارة، وهو مستوى لم يصل للحد اللازم المطلوب لجعل التصويت ملزما.

وصوت أغلب الناخبين المشاركين ضد المبادرات التي دعمها حزب المعارضة الرئيسى وهو الحزب القومي الصيني.

وعارض أكثر من 4 ملايين ناخب المبادرات الرامية إلى إلغاء سياسة تسمح باستيراد لحوم خنازير تحتوي أعلافها على إضافات من مادة الراكتوبامين، وإعادة فتح محطة طاقة نووية مغلقة منذ أمد طويل، وتغيير موقع محطة للغاز الطبيعي المسال قيد الإنشاء يمكن أن تضر بشعاب مرجانية تنتشر فيها الطحالب.

يذكر أنه كي يتم تطبيق مقترح في استفتاء في تايوان، يجب أن تتجاوز عدد الأصوات المؤيدة له الأصوات المعارضة، كما يتعين أن تصل الأصوات المؤيدة لما لا يقل عن ربع الناخبين الذين يحق لهم التصويت.