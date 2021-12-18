 مسؤول عراقي: عمل مستشاري التحالف الدولي بعين الأسد سيكون بإدارة قائد عسكري عراقي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مسؤول عراقي: عمل مستشاري التحالف الدولي بعين الأسد سيكون بإدارة قائد عسكري عراقي

د ب أ
نشر في: السبت 18 ديسمبر 2021 - 10:23 م | آخر تحديث: السبت 18 ديسمبر 2021 - 10:23 م

أكد المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اليوم السبت، أن عمل مستشاري التحالف الدولي في قاعدة عين الأسد سيكون بإدارة قائد عسكري عراقي.

وقال اللواء رسول في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "لمتابعة تنفيذ الاتفاق العراقي مع قوات التحالف الدولي الخاص بسحب القوات القتالية التابعة لقوات التحالف بشكل كامل، أجرت اللجنة الفنية العسكرية العراقية التي ضمت السادة كل من مستشار الأمن القومي ونائب قائد العمليات المشتركة ومعاون رئيس أركان الجيش وعدد من القادة والناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة وخلية الإعلام الأمني، زيارة لقاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار".

وأضاف اللواء رسول: "نؤكد على إنهاء مهام القوات القتالية وسيكون عمل التحالف الدولي يتلخص بالمستشارين لتقديم الدعم اللوجيستي والاستشارة والتمكين في مجالات التدريب والتسليح والتجهيز وتبادل المعلومات الاستخبارية، وسيكون عمل المستشارين ضمن قاعدة عسكرية عراقية يرأسها ويديرها قائد عسكري عراقي وستكون حماية المستشارين من قبل القوات العراقية".

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