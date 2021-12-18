 صحة مطروح: توريد 12سرير عناية مركزة لمستشفى الضبعة المركزي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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صحة مطروح: توريد 12سرير عناية مركزة لمستشفى الضبعة المركزي

أحمد سباق:
نشر في: السبت 18 ديسمبر 2021 - 12:01 ص | آخر تحديث: السبت 18 ديسمبر 2021 - 12:01 ص

قال الدكتور محمد علي، مدير مديرية الصحة والسكان بمطروح، إنه تم صرف وتوريد 12 سرير عناية مركزة كهربائي من مخازن وزارة الصحة بالقاهرة، وذلك لرفع كفاءة قسم العناية بمستشفى الضبعة المركزي.

وأوضح أن ذلك في إطار الحرص على تزويد المستشفيات بالأجهزة الطبية الحديثة لتقديم خدمة طبية متميزة، مشيرا إلى تركيب جهازين صورة الدم سوي لاب، بكلا من مستشفى مطروح العام ومستشفى الضبعة المركزي.

ولفت إلى تركيب أول جهاز بمحافظة مطروح لقياس هشاشة العظام "ديكس سكان" بمستشفى مطروح العام لقياس هشاشة العظام وتم تدريب الفنيين للعمل على الجهاز.

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