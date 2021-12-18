الإيسيسكو تدعو إلى تسريع مشاركة اللغة العربية في الثورة الرقمية

دعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، إلى تسريع مشاركة اللغة العربية في الثورة الرقمية؛ وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، في مثل هذا اليوم من كل عام.



وجددت الإيسيسكو -في بيان اليوم السبت- دعوة القائمين على خدمة اللغة العربية ونشرها وتعليمها، مِن مجامع لغوية ومراكز بحثية ومؤسساتٍ أكاديمية ومنظمات متخصصة وجهات تربوية رسمية وأهلية وباحثين، أن يعملوا على تسريع وتيرة مشاركتها في عصر الثورة الصناعية والرقمية، وتشجيع المبادرات والجهود الرامية إلى رفع مستوى الأداء والعمل والتعامل معها؛ وذلك بهدف تهيئتها للتطور ومجاراة نسق الابتكارات، وتعزيز حضورها على مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت ومشاركتَها في الإنتاج الرقمي التربوي والعلمي والثقافي والاقتصادي التنموي.



ودعت المنظمة، دولها الأعضاء، إلى العمل وفق الطرق العلمية والمنهجية الحديثة، للنهوض باللغة العربية، لمواجهة التحديات التي تجابهها على مستويات عدة، حتى تتمكن من إثبات حضورها على جميع الأصعدة، ومـد إشعاعها إلى مختلف الآفاق.



وأفاد البيان بأن الإيسيسكو -في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية لهذا العام- ستعقد مؤتمرا دوليا بعنوان: "المرأة واللغة العربية: الواقع وآفاق المستقبل"، في 21 ديسمبر الجاري بمشاركة شخصيات رفيعة المستوى؛ لتسليط الضوء على الأدوار الحضارية التي قامت بها المرأة -ولا تزال- في النهوض باللغة العربية وخدمتها.



ويهدف احتفال الإيسيسكو بيوم اللغة العربية إلى إبراز الإسهام المعرفي والفكري والعلمي للغة الضاد وأعلامها عبر التاريخ، وطرح رؤى مستقبلية لرسم ملامحها وضبط أهدافها لتوطين المعرفة والتكنولوجيا، ومسايرة الحداثة والطفرات العلمية والتقنية، وترقية استخدامها في جميع مجالات الحياة.