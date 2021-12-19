لقي ما لا يقل عن 15 شخصا مصرعهم وأصيب 16 آخرون في انفجار بالقرب من باراشا تشوك فى منطقة شرشاه بكراتشى غرب باكستان اليوم السبت، وفقا لما ذكره مسؤولون.

ونقلت صحيفة دون الباكستانية عن الضابط المسئول بالمنطقة ظافر علي شاه إن الانفجار وقع في ممر مائي يقع تحت مصرف خاص، والذي تم إرسال إشعار لإخلاء المبنى حتى يمكن تطهيره.

وقال شاه إن مبنى البنك ومحطة بنزين قريبة تضررا في الانفجار.

وفي الوقت ذاته، أكد الدكتور صابر ميمون، رئيس مركز الشهيد بينظير بوتو في مستشفى الدكتورة روث بفاو المدني في كراتشي مقتل 15 شخصًا في الحادث ونقل 16 آخرين مصابين في الانفجار إلى المستشفى. وأضاف أن ثمانية من المصابين خرجوا بعد إسعافات أولية.

وأرجع الطبيب سقوط غالبية الضحايا إلى الإصابات الناجمة عن سقوط الحطام، وقال إنه لم يجد في الجثث أي أثار لمتفجرات أو مواد كيماوية.

ووفقًا للدكتور قرار أحمد عباسي، جراح تابع للشرطة في المستشفى فقد تم نقل 13 من ضحايا الانفجار إلى المستشفى وتوفي اثنان آخران أثناء العلاج.

في وقت سابق ، قال المتحدث باسم شرطة كراتشي في بيان إنه تم استدعاء فرقة تفكيك القنابل لفحص موقع الانفجار، مضيفا أنه يمكن تحديد السبب على وجه الدقة عقب صدور تقرير الفرقة.

وخلص التقرير ، الذي نشر في وقت لاحق من اليوم ، إلى أن الانفجار وقع بسبب تسرب الغاز وتراكم الغازات في الممر المائي تحت المبنى.

وقال المتحدث باسم الشرطة أيضا إنه لم يتم العثور على دليل على نشاط إرهابي في موقع الانفجار حتى الآن.



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