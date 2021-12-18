نجم الأهلي السابق عن مصطفى فتحي: «محسسني أنه رونالدو!»

رفض إبراهيم سعيد مدافع النادي الأهلي السابق، الانتقادات التي تعرض لها من جماهير الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب انتقاده مصطفى فتحي نجم الفريق الأبيض وأدائه مع المنتخب.

وفي وقت سابق وصف إبراهيم سعيد، مصطفى محمد باللاعب المحلي الذي لا يصلح لتمثيل منتخب مصر، على خلفية أدائه في بطولة كأس العرب، وتحديدا في مباراة تونس بالدور نصف النهائي التي خسرها الفراعنة بهدف دون رد.

وقال سعيد عبر "تويتر": "مش هخسر جماهير الزمالك اللي ليهم تقدير ومحبة مني عشان لاعب محلي وغير مفيد للمنتخب وكلامي عن منتخب مصر أهلاوي زملكاوي مليش دخل مش فارقة واللي يزعل يزعل، كلامي عن منتخب مصر سوا هو أو مروان حمدي، منتخب مصر كبير عليهم ومفيش تبرير تاني خلص الكلام".

وتابع: "جماهير الزمالك محسساني أني بتكلم على رونالدو!.. لاعب محلي وتواجده غير مفيد لمنتخب مصر هو أخره الدوري المصري".

وأضاف: "عشان نخلص من الحوار ده مصطفى فتحي لاعب محلي ومروان حمدي لاعب محلي ولا يصلحوا لمنتخب مصر".