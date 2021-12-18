 مشروع مسام السعودي يتلف 1283 لغما زرعها الحوثيون في باب المندب باليمن - بوابة الشروق
السبت 18 ديسمبر 2021 5:00 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد الإعلان عن تطعيم الأطفال من سن 12 عاما بلقاح فايزر.. هل ستتحرك لتلقيح أبنائك؟

النتـائـج تصويت

مشروع مسام السعودي يتلف 1283 لغما زرعها الحوثيون في باب المندب باليمن

أرشيفية
أرشيفية
د ب أ
نشر في: السبت 18 ديسمبر 2021 - 4:25 م | آخر تحديث: السبت 18 ديسمبر 2021 - 4:25 م

نفذ مشروع مسام السعودي لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، عملية إتلاف وتفجير لـ1283 لغمًا وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة، في باب المندب بالساحل الغربي، زرعتها ميليشيا الحوثي في المناطق السكنية والزراعية والمدارس والمراكز الصحية والطرقات.

وقال مشروع مسام السعودي، عبر موقعه الإلكتروني، اليوم السبت، إن عملية الإتلاف، تعد العملية الـ122 في اليمن.

من جهته، قال قائد فريق المهام الخاصة بمشروع مسام، المهندس منذر قاسم، إن الألغام والعبوات الناسفة التي تم التخلص منها هي حصيلة ما تم نزعه خلال الأسابيع الماضية في مديريات الساحل الغربي، خاصة من "الخوخة وحيس".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك