مشروع مسام السعودي يتلف 1283 لغما زرعها الحوثيون في باب المندب باليمن

نفذ مشروع مسام السعودي لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، عملية إتلاف وتفجير لـ1283 لغمًا وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة، في باب المندب بالساحل الغربي، زرعتها ميليشيا الحوثي في المناطق السكنية والزراعية والمدارس والمراكز الصحية والطرقات.

وقال مشروع مسام السعودي، عبر موقعه الإلكتروني، اليوم السبت، إن عملية الإتلاف، تعد العملية الـ122 في اليمن.

من جهته، قال قائد فريق المهام الخاصة بمشروع مسام، المهندس منذر قاسم، إن الألغام والعبوات الناسفة التي تم التخلص منها هي حصيلة ما تم نزعه خلال الأسابيع الماضية في مديريات الساحل الغربي، خاصة من "الخوخة وحيس".