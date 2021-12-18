تويوتا إيجيبت تطلق سيارة روميون الجديدة توأم سوزوكى ــ إرتيجا فى مصر

مصدر: تم استقبال عدد قليل من السيارة الجديدة ولم يفرج عنها بعدُ بالجمارك

تشهد سوق السيارات المصرى الفترة المقبلة تعاونا جديدا بين العلامتين تويوتا اليابانية وسوزوكى الهندية، حيث تستهدف شركة تويوتا إيجيبت إطلاق سيارة «روميون» الجديدة بعد تغيير الشعار والاسم، بدلا من سوزوكى «إرتيجا»، وذلك خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، بحسب ما ذكره مصدر مطلع بإحدى الشركتين.

وأضاف المصدر ــ الذى فضل عدم نشر اسمه لـ«مال وأعمال ــ الشروق» ــ أن الموانئ استقبلت عددا قليلا من سيارات روميون الجديدة، ولكن لم يتم الإفراج عنها بعد، مشيرا إلى أن السيارة يتم تصنيعها فى الهند مثل تويوتا بيلتا التى تم طرحها أخيرا بالسوق.

ولفت المصدر إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا بين العلامتين فى أكثر من موديل، سواء من موديلات تويوتا أو سوزوكى.

وهذا ليس التعاون الأول بين تويوتا اليابانية وسوزوكى الهندية، حيث طرحت الشركتان فى شهر نوفمبر الماضى، السيارة «بيلتا» وهى نتاج تعاون بين علامتين يابانيتين وهما شركتا تويوتا وسوزوكى، لتكون بديلًا عن السيارة باريس سيدان، حيث تعد بيلتا هى نفس طراز سيارات سوزوكى سياز، لكن تأتى تحت شعار شركة تويوتا مع إجراء عدد من التغييرات والكماليات.

وأوضح المصدر، أن السيارة سيتم طرحها فى السوق بأسعار تزيد قليلًا عن سعر بيعها ضمن علامة سوزوكى، وذلك لطرحها فى الأسواق تحت اسم وشعار تويوتا اليابانية، فضلا عن القيام ببعض التغييرات والكماليات داخل السيارة.

ويبلغ سعر الفئة الأولى أوتوماتيك من سوزوكى ارتيجا موديل 2021 فى مصر، نحو 280 ألف جنيه، فيما يصل سعر الفئة الثانية إلى 290 ألف جنيه.

وفى ذات السياق، توقع مصدر آخر فى سوق السيارات، أن يصل سعر الأوفر برايس على السيارة الجديدة نحو 40 ألف جنيه، نتيجة لزيادة إقبال المواطنين على شراء العلامة تويوتا كما حدث فى تويوتا بيلتا.

ويواصل «الأوفر برايس» على السيارة تويوتا بيلتا الجديدة، الارتفاع ليصل إلى 35 ألف جنيه على الأسعار الرسمية لها، وذلك منذ إطلاقها فى منتصف شهر نوفمبر الماضى، بحسب ما ذكره أحد التجار والموزعين للسيارة فى السوق المصرية لـ«مال وأعمال» فى وقت سابق.

وتضم تويوتا بيلتا فئتين يبدأ الأول منها «بيلتا أكتيف» بسعر 235 ألف جنيه، والثانية «بيلتا سمارت» بمبلغ 275 ألف جنيه، ويصل سعر الفئة الأولى منها بعد إضافة الأوفر برايس إلى 270 ألفا والثانية تصل قيمتها 310 آلاف جنيه.

وأدى ارتفاع حجم الطلب على السيارة إلى ارتفاع الأوفر برايس عليها فى الأسبوع الأول بقيمة تصل إلى 25 ألف جنيه، وهو ما قاله أحد الموزعين للعلامة.

وأثار استمرار ارتفاع سعر الأوفر برايس على السيارة الجديدة غضب كثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مشيرين إلى أنها سيارة اقتصادية وإمكانياتها محدودة ولا تتناسب مع سعرها المرتفع.

وتعد سيارة تويوتا بيلتا الجديدة محدودة الإمكانيات، حيث يوجد بها مجموعة من العيوب وهى أن قوة المحرك ضعيفة بالمقارنة بين المنافسين، إلى جانب أن تسعيرها ما زال مرتفعًا وهو ما يؤدى إلى صعوبة إعادة البيع بعد الشراء، وفق عدد من التجار.