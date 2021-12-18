الكونجرس: ترامب أعاق الاستجابة الوطنية لفيروس كورونا لأغراضه الخاصة

ذكر تقرير صدر عن الكونجرس، يوم الجمعة، أن الرئيس السابق دونالد ترامب أعاق الاستجابة الوطنية لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) لأغراضه السياسية الخاصة، "في واحدة من أسوأ حالات فشل القيادة في التاريخ الأمريكي".

وقال التقرير، الذي أعدته لجنة فرعية بمجلس النواب يقودها الديمقراطيون، تقوم بالتحقيق في الاستجابة للجائحة، إن ترامب ومساعديه رفضوا أو اسكتوا خبراء الصحة العامة لتلبية أهواءه الخاصة أو منفعته السياسية المتصورة.

وقال التقرير، إن "مسؤولي إدارة ترامب انخرطوا في نموذج مربك من التدخل السياسي في الاستجابة للجائحة، وفشلوا في الانتباه إلى التحذيرات الأولية بشأن الأزمة التي كانت تلوح في الآفق".

وقال أعضاء اللجنة، إن البيت الأبيض خلال حكم ترامب، فشل في تنفيذ إجراءات وقائية ضرورية للصحة العامة للحد من انتشار كوفيد-19، وأفسد الجهد الوطني للاستعداد الطبي.