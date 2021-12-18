أقدم أحد الأشخاص، على إنهاء حياته قفزًا من أعلى كوبري الجيزة المعدني بدائرة قسم شرطة الجيزة، ونقلت الجثة إلى المشرحة.

وتلقي ضباط مباحث قسم شرطة الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد انتحار أحد الأشخاص قفزًا من أعلى كوبري الجيزة المعدني بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين العثور على جثة "حسام م " 48 سنة أصل إقامته بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، وأنه أقدم على إنهاء حياته قفزاً من أعلي الكوبري لمروره بأزمة نفسية، ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.