قالت الفنانة أنوشكا، إن الإكسسوارات التي كانت ترتديها خلال دورها في مسلسل جراند أوتيل كانت تخص والدتها وجدتها.

أضافت خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، أنها ما زالت تحتفظ بملابس والدتها وإكسسوارات تخص جدتها حيث تحب تلك الهواية.

وتابعت الفنانة أنوشكا، أنها لم تترك الغناء ولكنها بعدت فترة كونها لم تستطيع أن تنتج أغاني لها حيث تتكلف الأغنية الواحدة تتكلف مبلغ وقدره، موضحة أنها تحن للعودة إلى الغناء مجددا.

وكشفت الفنانة أنوشكا أن التمثيل يستغرق منها نحو 12 إلى 16 ساعة يوميا حيث يتم العمل لساعات طويلة وهي غير آدمية حتى يتم الانتهاء من العمل الدرامي.