جامعة الأقصر تطلق فيديو ترويجي لبطولتها الأولى لكرة القدم الخماسية

أطلقت جامعة الأقصر فيديو ترويجى خاص بالبرومو الرسمي لبطولة الجامعة الأولى لكرة القدم الخماسية للجامعات المصرية، والتي تبدأ اليوم السبت 18 حتى 23 ديسمبر الجاري، بمشاركة 16 جامعة مصرية.

وأكد الدكتور محمد محجوب، رئيس جامعة الاقصر، توافر كل الاحتياجات والمتطلبات اللوجستية والإدارية لتحقيق النجاح للبطولة وخروجها بالشكل الذي يليق بالجامعة.

وأضاف أن بعض الجامعات اعتذرت عن المشاركة لظروف خاصة بهم، ليصبح عدد المشاركة رسميا 16 جامعة وهم (الأقصر والإسكندرية، وطنطا، بورسعيد، عين شمس، المنوفية، السادات، دمياط، الزقازيق، النيل الدولية، الأكاديمية العربية للعلوم بالقاهرة، بني سويف، الوادي الجديد، سوهاج، أسوان، وزارة التعليم العالي«إيچوث»)، وتقام البطولة على مدار 6 أيام، بالتعاون مع الإتحاد الرياضي للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي، واتحاد الاتحادات النوعية برئاسة وزير الشباب والرياضة، والاتحاد الرياضى للشركات.

وأشار إلى أن فعاليات البطولة تبدأ بإجراء مراسم القرعة اليوم السبت المقبل 18 ديسمبر الجاري، بساحة أبو الحجا، يسبقها مسيرة يصاحبها عروض فنية، بدءًا من مكتبة مصر العامة وصولا إلى معبد الأقصر في تمام السابعة مساء، وتجرى بعدها القرعة في تمام السابعة والنصف، بساحة أبو الحجاج وسط المحافظة.

وتابع: "حفل افتتاح البطولة سيكون بالصالة المغطاة في اليوم التالي الموافق غدًا الأحد 19 ديسمبر في تمام الساعة 10 صباحا، يتخلله عروض فنية وشعبية ثم تجرى مباراة الافتتاح بين فريقين أحدهما فريق جامعة الأقصر، ثم تقام باقي المباريات تباعا على ملعبي «ايجوث- وطلائع النصر» بالإضافة إلى ملعب الصالة المغطاة".